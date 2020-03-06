В Гомеле разработают комплекс мер по восстановлению систем пожарной автоматики в высотках

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле разработают комплекс мер по восстановлению и поддержанию в работоспособном состоянии установок пожарной автоматики зданий повышенной этажности ЖСПК. Такую рекомендацию внес начальник городского отдела по ЧС Александр Асадчий на заседании горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Асадчий на основе анализа причин возгораний и результатов обследования жилфонда и предприятий внес рекомендации по предупреждению ЧС. В частности, необходимо разработать комплекс мер по восстановлению и поддержанию в работоспособном состоянии установок пожарной автоматики зданий повышенной этажности, находящихся в собственности ЖСПК. В некоторых случаях эти системы пришли в негодность, в отдельных домах жильцы демонтировали их отдельные элементы. Важно ограничить доступ посторонних в подвалы и чердаки, в неэксплуатируемые здания и недостроенные объекты. На трех промышленных предприятиях необходимо внедрить локальные системы оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. В числе мер - своевременное подключение смонтированного электросиренного оборудования с централизованным запуском в кварталах новых микрорайонов.

В Гомеле наметилась уверенная тенденция к снижению пожаров. В 2019 году в областном центре произошло 109 возгораний (в 2018 - 114), на которых погибли шесть человек. Большинство пожаров (93,5%) произошли в домах гомельчан. Причина практически каждого второго - неосторожное обращение с огнем.

На предупреждение пожаров и гибели людей работают также 30 смотровых комиссий, которые в 2019 году обследовали более 45 тыс. домов и квартир горожан. Такие посещения помогли выявить и устранить пожароопасные факторы: 44 нарушения в устройстве и эксплуатации печного отопления, 28 - электрических сетей и оборудования, 12 - газового оборудования. В домах и квартирах гомельчан установлено около 2 тыс. автономных пожарных извещателей.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев сообщил, что в 2019 году работники подразделений по ЧС во всех регионах выезжали на вызовы более 160 тыс. раз. На пожарах спасены более 12 тыс. человек. "Погибли 7,5 тыс. человек от внешних факторов. По сути это население небольшого райцентра. Такая статистика - повод задуматься. Важно каждому человеку не оставаться безучастными в любой ситуации, будь то оставленный один дома ребенок или возгорание на соседнем участке. Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию", - подчеркнул он.

По словам первого замминистра, благодаря тесному взаимодействию МЧС и местных органов власти в Беларуси поступательно повышается уровень безопасности жизни населения. "Гомельский горисполком также немало сделал в этом направлении. Руководителям ведомств, предприятий, организаций нужно проявлять инициативу в области пожарной безопасности, а задача МЧС не только проверить, но самое главное помочь в решении проблем. Необходимо ответственно и глобально подойти к вопросам взаимодействия всех заинтересованных ведомств, чтобы обеспечить безопасные условия для работы и проживания граждан", - заключил Александр Худолеев.-0-