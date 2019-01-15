В Гомеле шахматисты и боччеисты с инвалидностью поборются за путевку на международный чемпионат

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной чемпионат клуба "Вместе мы можем все", созданного по проекту "Укрепление международных контактов между организациями лиц с инвалидностью Украины и Беларуси для совместных решений в сфере интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм", проводят сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном общественном объединении "Инвалиды-спинальники".

Соревнования пройдут в Гомельском областном центре олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. На старте - жители региона и Гомеля всех групп инвалидности. Интеллектуальные и силовые спарринги пройдут в таких видах спорта, как бочче, настольный теннис, шахматы и армрестлинг. В последнем предусмотрены женская и мужская категории. Среди участников есть люди, которые имеют спортивные разряды и неоднократно становились призерами и победителями состязаний различного уровня.

На чемпионате разыграют комплекты кубков и медалей. Обладатели турнирного золота, серебра и бронзы в каждом виде спорта будут представлять регион на международных состязаниях между клубами Украины и Беларуси, которые пройдут в Житомире.

Организатор турниров - Гомельское областное общественное объединение "Инвалиды-спинальники". Проект "Укрепление международных контактов между организациями лиц с инвалидностью Украины и Беларуси для совместных решений в сфере интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм" является частью программы территориального сотрудничества между странами "Восточного партнерства" "Беларусь-Украина", финансируемой ЕС и управляемой немецким обществом по международному сотрудничеству.-0-