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23 октября 2020, 07:01

В Гомеле у водителей проверят знание ПДД

Фото из архива
Фото из архива

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию ко Дню автомобилиста и дорожника проведет сегодня в Гомеле Госавтоинспекция при поддержке Регионального центра правовой информации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Импровизированный штаб проверки знаний начнет работу в 11.00 на площади Ленина областного центра. Участникам акции предложат ответить на три вопроса по правилам дорожного движения. За верные ответы вручат приятные подарки. А тем, кто допустит ошибку, подарят книгу по ПДД, которая позволит усовершенствовать знания.

Акция направлена на профилактику правонарушений и ДТП. Цель мероприятия - напомнить автомобилистам, насколько важно соблюдать правила и быть всегда внимательными, аккуратными на дороге.-0-

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