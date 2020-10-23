В Гомеле у водителей проверят знание ПДД

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию ко Дню автомобилиста и дорожника проведет сегодня в Гомеле Госавтоинспекция при поддержке Регионального центра правовой информации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Импровизированный штаб проверки знаний начнет работу в 11.00 на площади Ленина областного центра. Участникам акции предложат ответить на три вопроса по правилам дорожного движения. За верные ответы вручат приятные подарки. А тем, кто допустит ошибку, подарят книгу по ПДД, которая позволит усовершенствовать знания.

Акция направлена на профилактику правонарушений и ДТП. Цель мероприятия - напомнить автомобилистам, насколько важно соблюдать правила и быть всегда внимательными, аккуратными на дороге.-0-