В Гомеле утеплили стены жилого дома после вмешательства прокуратуры

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле утеплили торцевые стены многоквартирного жилого дома после вмешательства прокуратуры, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Соответствующее обращение гражданки об утеплении стен дома по улице Хатаевича находилось на рассмотрении в администрации Центрального района Гомеля с декабря 2017 года. Заявителю был дан ответ, что такие работы нужно выполнить, однако на июнь 2019 года этот вопрос все еще до конца не решился.

Прокуратура Гомеля внесла главе администрации района представление. После его рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а работы по утеплению стен завершены.

В области зарегистрированы и другие случаи ненадлежащего рассмотрения обращений граждан. Органы прокуратуры внесли семь представлений и вынесли одно предписание, в которых потребовали от местных исполкомов и администраций районов устранить недостатки в работе с обращениями граждан и юрлиц. Надзорные мероприятия в этой сфере будут продолжены.-0-