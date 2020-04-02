В Гомеле утвердили концепцию развития велодвижения

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концепцию развития велосипедного движения и средств портативной мобильности в Гомеле утвердил сегодня городской Совет депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Концепция предусматривает создание условий для более активного использования велосипедов как средства мобильности населения. Предполагается интеграция велосипедистов в общую систему транспортной инфраструктуры как полноценного вида транспорта. Как следствие - снижение интенсивности автодвижения и переориентация части трафика на велосипед, уменьшение нагрузки на окружающую среду из-за автомобильных выбросов и шумового загрязнения.

Документ включает требования о связности, прямолинейности, безопасности и комфорте велосипедной сети. Так, велоинфраструктура должна формировать единое целое, обеспечивать сообщение между различными направлениями с возможностью сочетать движение на велосипеде и общественном транспорте. В числе важных пунктов - создание прямолинейных маршрутов с минимумом объездов, детальное проектирование участков, приближенных к потенциально конфликтным зонам (перекресткам, въездам во дворы, пересечениям велодорожек за пределами перекрестка, переездам через железную дорогу).

Обозначены позиции о качестве покрытия и уровне обслуживания велодорожек, формате их обустройства (велосипедные дорожки, полосы, велосипедно-пешеходные дорожки, смешанное движение с автомобилями на проезжей части), наличии велопарковок.

Активисты велодвижения уверены, что при создании должной инфраструктуры спрос на двухколесный экологичный транспорт возрастет. По данным социсследования, проведенного летом-осенью 2019 года, в Гомеле зарегистрировано примерно 176 тыс. взрослых велосипедов, в собственности горожан было около 43 тыс. детских или подростковых. Личный велосипед есть примерно у каждого третьего жителя областного центра, 41% из них катаются на велосипеде раз в месяц и чаще, 28% ездят на работу/учебу в теплое время года почти каждый день.-0-