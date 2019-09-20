В Гомеле в январе-августе изъято свыше 17 кг наркотиков и психотропов

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в январе-августе из незаконного оборота изъято свыше 17 кг наркотиков и психотропов. По большей части это марихуана (14,2 кг) и альфа-PVP (0,5 кг), сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Чертков на заседании Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего за 8 месяцев в областном центре выявлено 296 преступлений по линии наркоконтроля (за аналогичный период 2018 года - 240), включая 127 фактов сбыта запрещенных веществ (110). На территории Центрального района Гомеля ликвидировано помещение, приспособленное для выращивания конопли, перекрыт канал поставки особо опасных психотропов из России в областной центр.

Сохраняющийся уровень наркоугрозы в областном центре, по мнению правоохранителей, обусловлен значительной численностью населения, уровнем социально-экономического развития региона, а также приближенностью границ Гомельской области к России. "Вместе с тем применяемый ОВД Гомеля комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, позволяет адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, минимизируя общественно опасные последствия", - подчеркнул Дмитрий Чертков.

По словам начальника управления, одним из главнейших направлений остается превентивная работа. "Реализуя положения антинаркотического законодательства, все субъекты профилактики проводят широкий спектр мероприятий. Подростки и молодежь - приоритетная целевая аудитория, которая наиболее подвержена рискам попадания в наркотическую зависимость", - рассказал начальник управления. Сотрудники ОВД Гомеля во взаимодействии с представителями учреждений образования и здравоохранения провели свыше 1,2 тыс. выступлений и бесед, в том числе с демонстрацией тематических видеофильмов и презентаций, в которых участвовали более 18 тыс. ребят.

Чтобы восполнить возможные информационные пробелы у взрослых и своевременно обратить их внимание на изменения в проведении детей или предотвратить их вовлечение в противоправную деятельность, Дмитрий Чертков предложил создавать тематические группы в наиболее популярных мессенджерах. Предполагается, что в таких чатах классные руководители будут передавать родителям школьников актуальную информацию по теме.

Одной из действенных профилактических мер, которые традиционно проводят в Гомеле, являются выездные судебные заседания на базе территориальных ОВД и учебных заведений. В присутствии несовершеннолетних из группы риска рассматривают уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 328 УК Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Акцентируя внимание на этой мере профилактики, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало сказал, что к ее применению среди несовершеннолетних необходимо подходить разумно и взвешенно с учетом рекомендаций педагогов и психологов.-0-