В Гомеле ветерана войны Наума Каплана поздравили с 95-летием

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ветеран Великой Отечественной войны Наум Каплан 26 декабря отметил свое 95-летие. Сегодня подполковник в отставке принимал поздравления от военнослужащих Гомельской пограничной группы, представителей местных органов власти, учащихся военно-патриотических классов, общественных организаций. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельской пограничной группе.

Наум Каплан более 30 лет отдал службе по защите Родины. В октябре 1944 года он был призван в Вооруженные Силы СССР. Прошел путь офицера-пограничника от заместителя начальника пограничной заставы до заместителя командира пограничного корабля по политчасти. "По послужному списку подполковника Каплана можно рисовать карту Советского Союза. Служба начиналась на Тихом океане, продолжилась в 1960-х на Балтике, в 1970-х - в Мурманске", - рассказали в Гомельской пограничной группе.

В подарок от председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо юбиляру передали массогабаритный макет пистолета-пулемета Шпагина. От личного состава пограничной группы - сувенир, набор к праздничному столу. Ветерану адресовали и благодарственные письма, поздравления, а также открытки и рисунки детей.

Музыкальный подарок подготовил военный оркестр Гомельской пограничной группы, который исполнил любимую песню Наума Каплана "Катюша". Завершилось поздравление торжественным маршем, который из окна с гордостью наблюдал ветеран - строем прошли военнослужащие пограничной группы и учащиеся военно-патриотических классов.-0-

Фото Гомельской пограничной группы