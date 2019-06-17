В Гомеле водителей проверят на знание ПДД

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В центре Гомеля 18 июня во время социальной акции "Вместе за безопасность на дороге" водителей проверят на знание ПДД, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Импровизированный экзаменационный мини-штаб разместится на площади Восстания в 14.00. Участникам акции предстоит ответить вопросы по правилам дорожного движения. "После проверки знаний за правильные ответы автомобилистам будут вручены брошюры "Правила дорожного движения" и приятные подарки от регионального центра правовой информации Гомельской области", - рассказала Анна Ковалева.

Акция направлена на профилактику правонарушений на дорогах, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, а также в очередной раз напомнит автомобилистам о необходимости соблюдения ПДД.

Организаторами мероприятия выступают региональный центр правовой информации Гомельской области (филиал Национального центра правовой информации Беларуси), управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома и городское радио.-0-