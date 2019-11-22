В Гомеле волонтеры Красного Креста отработают готовность к экстремальным зимним условиям

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Красного Креста отшлифуют готовность к работе в зимних экстремальных условиях на учениях в Гомеле 23 ноября, сообщили БЕЛТА в областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Программой предусмотрен ряд этапов для представителей отряда быстрого реагирования на ЧС к работе в зимних экстремальных условиях.

На месте дислокации учений развернут пункт обогрева с отработкой на практике размещения в нем пострадавших. Волонтеры покажут приемы оказания первой помощи при обморожении и других травмах, а также психологической помощи пострадавшим при ЧС.

В плане - отработка передачи информации по радиосвязи в условиях ЧС, алгоритма действий на реках и озерах во взаимодействии с ОСВОДом. Также волонтеры продемонстрируют имеющиеся в распоряжении отряда технические средства.

Учения пройдут в районе озера Отолово с 11.00 до 16.00.

Организатор мероприятия - Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста. Отряд быстрого реагирования на ЧС областной организации БОКК - часть службы по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Республиканского общественного объединения "Белорусское общество Красного Креста". Он создан из волонтеров, которые добровольно готовы на долговременной основе оказывать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и социального характера.-0-