29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле вручили награды сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения прошла в областном общественно-культурном центре. Сотрудникам ОВД и внутренних войск вручили медали "За отличие в охране общественного порядка".

"Хорошей традицией в канун Нового года стало награждение сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск государственными наградами. Каждый из стоящих в строю награждаемых проявил свои лучшие профессиональные качества, чтобы в нашей стране и Гомельской области был порядок, проводилась профилактика правонарушений. И с этой задачей они справились", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, отметив, что в целом это заслуга и тех, кто плечом к плечу служит с этими сотрудниками.

Отдельную благодарность адресовал Юрий Назаренко семьям сотрудников ОВД. "Они не понаслышке знают, какой тяжелый милицейский труд, и сохраняют семейный уют, домашний очаг, чтобы дома сотрудники органов внутренних дел могли отвлечься от повседневной деятельности, отдохнуть", - дополнил он.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поздравил присутствовавших с вручением заслуженных государственных наград. По его словам, в нынешних реалиях эти медали дорогого стоят. "Только вам известно, что такое в прямом смысле закрывать собой свой народ, свою страну, в то время как в интернет сливали ваши адреса, имена ваших детей. В самых сложных ситуациях вы сохранили выдержку и самообладание, продемонстрировали исключительную слаженность действий. Высокую оценку работе всей белорусской милиции дал глава государства", - подчеркнул он.

Иван Крупко отметил, что в юго-восточном регионе служат преданные своему делу настоящие патриоты, готовые в любой момент защитить свою землю. "Мне приятно лично вручить награды и пожать вам руки в знак благодарности за спокойный сон наших граждан и честную службу родной Беларуси", - сказал он.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук также поблагодарил правоохранителей за преданность и защиту в трудную минуту. Пожелал им крепкого здоровья, мудрости и твердости духа.-0-