В Гомеле защитные маски для медиков создают на 3D-принтере

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле начали создавать защитные маски для медиков на 3D-принтере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины.

К работе приступили на факультете физики и информационных технологий. В конце прошлой недели была создана инициативная группа, проработана технология и предварительный алгоритм действий. Представители вуза связались с производителями аналогичной продукции в Минске, уточнили нюансы и приступили к выпуску. В понедельник, 6 апреля, первую партию защитных масок доставили в больницы Гомеля.

Как уточнили в вузе, технология общедоступная: визоры, или пластиковые экраны, соединяют с дужками.

Инициативная группа объединяет всех, кто присоединился к проекту на волонтерских началах, и работает в режиме реального времени. "Параллельно с изготовлением волонтеры доставляют небольшие партии защитной экипировки врачам по адресам назначения", - рассказал координатор проекта по изготовлению защитных масок, ассистент кафедры общей физики ГГУ имени Ф.Скорины Алексей Зайцев.

В университете достаточно мощностей, чтобы быстро и качественно напечатать щитки. В зависимости от настроек на изготовление маски уходит от одного до трех часов. "Конечно, каждая маска имеет себестоимость, однако в медучреждения они поставляются бесплатно. Подключено шесть производственников по Гомелю, помогают спонсоры, которые приобретают необходимые материалы. Поэтому мы готовы делать столько защитных масок, сколько необходимо", - рассказал Алексей Зайцев.

К проекту подключилось ОДО "Полидрев". Прорабатывается вопрос взаимодействия с Институтом механики металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии наук. Заключаются договоренности с организациями, которые при необходимости смогут принять заказы в нужных объемах для поставок и в райцентры. Планируется пересылать им партии, которые будут распределяться по потребности.-0-