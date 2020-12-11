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11 декабря 2020, 20:01

В Гомеле засияли огни на главной елке

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11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле засияли огни на главной елке областного центра. В дружелюбной атмосфере гомельчане дали старт праздничному сезону на общегородской акции "Зажигаем елку вместе!", передает корреспондент БЕЛТА.

Пиксельная новогодняя красавица засияла под дружные возгласы малышей и взрослых и команду Деда Мороза: "Раз, два, три - огнями радости гори!" Верхушку елки традиционно украшает Вифлеемская звезда, а сотни пикселей образуют динамичную картинку.

Новогодний волшебник прибыл на праздник на эффектном внедорожнике в сопровождении внучки и коллег из четырех районов Гомеля. Каждому из них он передал частичку символа наступающего года - рог изобилия, чтобы в 2021-м у гомельчан в изобилии было здоровья, радости и благополучия.

На сцене в центре площади Ленина гомельские артисты подготовили сказочное представление с участием любимых героев - богатырского коня Юлия, медведей, символа уходящего года Мыши Марфы Васильевны и заступающего на роль хозяина в 2021-м Быка Баяна. Гости праздника участвовали в танцевальном флешмобе с фонариками, словесном аукционе, разгадывали ребусы, по-доброму шутили про "несносный-високосный" 2020 год и желали только всего самого лучшего в 2021-м.

На главной площади горожан и гостей Гомеля ждала масса иллюминационных сюрпризов, значительная часть которых уже попала на селфи. Гости праздника спешили запечатлеть себя на троне Снежной королевы, среди сказочных оленей и в обнимку с белоснежными самоедскими собаками.

В этом году продолжена концепция новогоднего украшения площади Ленина с акцентом на многоцветие, эффектность и аттракционы. Впрочем, основная палитра - бело-серебристая. Продлилась аллея белоснежных деревьев со скамейками. "Это волшебные деревья. Здесь желания исполняются", - поделилась секретом маленькая Алина, которая узнала его от своей бабушки Валентины.

Городок аттракционов так и манит непосед и любителей экстрима. Праздничная торговля радушно встречает желающих перекусить, согреться и полакомиться. "Настроение - хит. Классный праздник. Здесь очень весело, можно даже полетать на аттракционах, если родители разрешат", - рассказал о своих ощущениях и планах семилетний Артем.

В этот морозный вечер прогулки на свежем воздухе затягиваются. Задача минимум - заглянуть в резиденцию Деда Мороза, прогуляться в зодиакальном пространстве и в галерее сияющих арок, сделать снимок на память у масштабных цифр 2021. Этот список праздничного марафона можно продолжать, как и иллюминационные новшества. В сквере К.Туровского распустились шикарные сияющие лотосы. Композиция из четырех небольших и одного крупного цветка - в центре внимания любителей прекрасного.

Как рассказали в горисполкоме, новинки в праздничном убранстве появятся во всех районах Гомеля. Всего в областном центре установят более 20 елок - живых и искусственных, каркасных и натуральных. Гомельские улицы, проспекты, площади и скверы засияли тысячами праздничных огней.-0-

Фото Сергея Холодилина

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