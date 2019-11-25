В Гомеле завершается возведение крупнейшего в Беларуси надувного футбольного манежа

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в скором времени завершится монтаж крупнейшего в Беларуси надувного футбольного манежа, сообщает телеканал СТВ.

Глобальный проект реализуется по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Чтобы тренировки на траве перестали носить сезонный характер, в каждом областном центре было дано указание построить крытый манеж. Такие объекты уже появились в Минске, Бресте и Гродно, строительство ведется в Гомеле, Могилеве и Витебске.

При возведении манежа в Гомеле задействовали огромное ПВХ-полотно весом 18 т. Купол манежа поднялся на высоту в 22 м, что приблизительно соответствует габаритам девятиэтажного дома. Готово футбольное поле с искусственным покрытием голландского происхождения. Строителям осталось смонтировать металлические конструкции трибун - на этом работы завершатся. Под легкой крышей помимо поля предусмотрено 500 посадочных мест. Футбольный манеж может стать не просто тренировочной площадкой, но и полноценным местом для соревнований.

Надувной манеж также даст импульс в развитии футбола в регионе: сейчас в Гомеле три профессиональные команды и две спортшколы, а с января приступит к работе уже третья. Ожидается, что спортивный объект будет загружен на 100% - уже поступают заявки из России и Украины на проведение в новом манеже учебно-тренировочных сборов и детских турниров.-0-