В Гомельской области 175 беременных привились от COVID-19

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области привились от COVID-19 уже 175 беременных женщин. Такие данные на 5 ноября сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Особое внимание в пандемию уделяется беременным и кормящим женщинам. Ведь они ответственны не только за свое здоровье, но и за здоровье ребенка", - рассказали в центре. Специалисты добавили: поскольку беременность - фактор риска тяжелого течения инфекции, целесообразно привиться от COVID-19 женщинам и мужчинам репродуктивного возраста на этапе планирования беременности.

В целом на 5 ноября первым компонентом привиты 38,7% населения Гомельской области (539 046 человек). Полный курс иммунизации против COVID-19 прошли 30,5% жителей региона (424 938 человек). "Это уже более половины от количества, необходимого для создания коллективного иммунитета (не менее 60% населения)", - обратили внимание в центре.

Выше всего спрос на вакцинацию в Гомеле: первую дозу получили 49,7% гомельчан, а полный курс прививки - более 36%. Среди районов лидируют по вакцинации первым компонентом Добрушский (45,3%), Гомельский (44,3%), Наровлянский (41,6%), Брагинский (41,2%). В Мозыре, Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Лоевском, Наровлянском и Чечерском районах полный курс прошли свыше 30% жителей.

"Сегодня иммунизация стала максимально доступной и удобной, ведь и первый, и второй компоненты можно получить в пунктах вакцинации вне организаций здравоохранения", - напомнили специалисты.

Кроме того, сейчас ревакцинируют "Спутником Лайт" всех желающих, получивших полный курс прививки более чем 6 месяцев назад.-0-