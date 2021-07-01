В Гомельской области 92% субъектов хозяйствования перешли на электронное взаимодействие с налоговой

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 92% субъектов хозяйствования Гомельской области обслуживаются в налоговых дистанционно, сообщил сегодня журналистам начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника инспекции, расширение электронного взаимодействия, развитие онлайн-услуг для плательщиков - приоритетное направление. Многие уже оценили электронные сервисы, ресурс "Личный кабинет плательщика", контакт-центр. "Сейчас 40 тыс. субъектов хозяйствования Гомельской области, или 92,1% состоящих на учете, обслуживаются дистанционно", - отметил Дмитрий Калеев.

Перспективным направлением начальник инспекции назвал работу центров обслуживания плательщиков (ЦОП). "В области в шести из 12 инспекций уже открыты и работают такие ЦОПы. В них можно получить весь необходимый спектр услуг, консультативную помощь", - уточнил он. В январе - июне ЦОПы региона оказали услуги более чем 26 тыс. плательщикам - в основном ИП и физлицам.

Дмитрий Калеев добавил, что большинство клиентов - свыше 95% оставивших отзывы - положительно оценивает качество налогового обслуживания.-0-