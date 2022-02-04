В Гомельской области аккредитованы более 140 наблюдателей на референдуме

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в настоящее время территориальными комиссиями уже аккредитован 141 наблюдатель, сообщил сегодня журналистам председатель областной комиссии по референдуму Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

Из общего числа наблюдателей 5 аккредитованы областной комиссией, 111 - районными, 25 - районными в Гомеле.

Алексей Неверов отметил, что завершилось выдвижение представителей в составы участковых комиссий. "По всей области в составы участковых комиссий выдвинуты 9277 человек. Наибольшую активность проявили представители общественных объединений и политических партий - 57,5%. Гражданами путем подачи заявления выдвинуто чуть больше 30%, трудовыми коллективами - 12,4%", - рассказал председатель областной комиссии.

"Ближайшие три дня с момента выдвижения комиссиям необходимо провести заседания для организационных вопросов, в том числе по выбору руководящего состава - председателя, заместителя, секретаря", - добавил Алексей Неверов.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Проголосовать можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-