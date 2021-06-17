В Гомельской области активизировали вакцинацию от COVID-19 в агросекторе

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области активизировали вакцинацию от COVID-19 в аграрном секторе, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сельское хозяйство имеет стратегическое значение для агропромышленного комплекса страны. "Важно сохранить здоровье каждого человека. К тому же в горячую для сельского хозяйства пору не менее важно, чтобы каждый работник оставался в строю. В прошлом году регионы получили большой опыт работы в условиях пандемии - удалось обеспечить бесперебойную деятельность отрасли и сохранить темпы производства продукции. Сейчас ситуация оценивается как стабильная, однако эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются. В этой связи необходимо организовать постоянный мониторинг и усилить меры профилактики", - рассказали специалисты.

"Хорошими темпами идет вакцинация сотрудников агропромышленного комплекса против новой коронавирусной инфекции. Количество вакцинированных, задействованных при проведении полевых работ, превышает 1,3 тыс. человек. Уже привились и около 1,7 тыс. работников молочно-товарных ферм", - отметили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Брагинском районе привита практически половина работников АПК. В Мозыре примерно каждый третий представитель отрасли сделал вакцинацию и обезопасил себя и своих близких от COVID-19.

В областном центре гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья пояснили, что коронавирусная инфекция имеет практически вдвое больше осложнений, чем сезонный грипп и другие острые респираторные заболевания. В группе риска - люди старше 60 лет. "Ведь иммунитет человека с возрастом ослабевает плюс хронические заболевания. Все это вызывает развитие осложнений на фоне вирусных инфекций. Вакцина позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий", - подчеркнули эпидемиологи.

Особое внимание в прививочной кампании от COVID-19 уделили и проживающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. В Гомельской области первой дозой вакцины привили всех находящихся в домах-интернатах для престарелых, а это почти 3,1 тыс. человек. На финише второй этап вакцинации.

Прививочная кампания в области набирает обороты. Пункты вакцинации разворачиваются также на предприятиях и в организациях региона.-0-