В Гомельской области арендаторы за 7 лет приобрели почти 280 объектов госнедвижимости

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области арендаторы за 7 лет приобрели в собственность почти 280 объектов государственной недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

В комитете уточнили: арендатор, который использует государственное имущество минимум три года, имеет преимущественное право на его приобретение. "Ежегодно все больше юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стремятся им воспользоваться. С 2013 года в Гомельской области арендаторам продано 278 объектов недвижимого имущества. Этот показатель самый высокий в республике", - рассказали в "Гомельоблимущество".

В 2020 году собственниками ранее арендованных объектов стали 13 арендаторов. "Проданные объекты используются в сфере торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг и организации производства. Вырученные средства направлены в равных долях в местный бюджет и предприятиям-арендодателям проданного имущества", - отметили в комитете.

Покупатель арендуемой недвижимости может рассчитывать на рассрочку до пяти лет со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей. "Также в состав продаваемого объекта могут быть включены части и принадлежности, не арендованные ранее. К тому же, если арендатор за свой счет и с согласия арендодателя улучшил недвижимость, при продаже ему рыночная стоимость объекта уменьшается на сумму понесенных затрат. При условии, что они не возмещались арендатору ранее", - пояснили специалисты.

Рекомендации Государственного комитета по имуществу по вопросам выкупа арендуемого ими недвижимого имущества размещены на сайте ведомства.-0-