На Гомельщине более 1 тыс. женщин сохранили беременность в 2019 году после предабортного консультирования

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области более 1 тыс. женщин сохранили первичные беременности в 2019 году благодаря предабортному консультированию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление здравоохранения облисполкома.

Эффективность предабортного консультирования в регионе выросла в 2019 году на 4% по сравнению с 2018-м. Такую поддержку и помощь получили 99% женщин от всех обратившихся для прерывания беременности в поликлиники и больницы. "Очень важно, чтобы каждая беременность заканчивалась рождением ребенка", - подчеркнули в управлении.

Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка, а также развитие системы поддержки семей с детьми предусмотрено подпрограммой "Семья и детство" Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. По данным главного управления, в 2019 году целевые показатели подпрограммы в регионе были выполнены.

Основной целью госпрограммы является стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни людей.-0-