В Гомельской области более 10 доноров сдали плазму крови после коронавируса

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области уже более 10 доноров сдали плазму крови с антителами к коронавирусной инфекции, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением комплектования доноров крови и ее компонентов Гомельского областного центра трансфузиологии Марина Шемердей.

"Каждый день число доноров плазмы крови растет, сегодня их уже 11 человек", - сказала заведующая. Сдать плазму приезжают из разных точек региона. "Доноры не только из Гомеля, но из Буда-Кошелево, Чечерска, Ветки, Речицы и Орши. При этом есть случаи, когда плазму сдавали повторно. Практически все доноры изъявили желание прийти на сдачу еще раз. Пятеро повторят процедуру на этой неделе", - отметила Марина Шемердей.

В основном донорами становятся люди в возрасте от 20 до 40 лет. "Однако звонят и интересуются, как можно сдать плазму, и те, кому еще нет 18 и кому уже за 60", - подчеркнула заведующая отделением. По ее словам, среди доноров большое число медиков.

Марина Шемердей напомнила, что стать донорами плазмы крови для больных коронавирусом могут люди от 18 до 60 лет, переболевшие COVID-19 и полностью выздоровевшие. "С момента полного выздоровления должно пройти не менее 15 дней. Прежде всего у человека должны быть антитела. Мы берем кровь на предварительное обследование, смотрим, есть ли эти антитела, - пояснила алгоритм завотделением. - Потом проверяем на маркеры инфекций: ВИЧ, гепатит и сифилис. Если по этим пунктам результаты отрицательные, тогда приглашаем на донацию". Необходим также общий и биохимический анализы крови и мочи, ЭКГ. Ограничениями для донорства могут стать некоторые заболевания. В их числе - язва желудка и двенадцатиперстной кишки, сердечно-сосудистая недостаточность, бронхиальная астма.

От одного донора заготавливают 600 мл плазмы. Сам процесс сдачи биоматериала занимает около 50 минут. Примерно столько же затем на специальном аппарате проводят патоген-редукцию плазмы (или обеззараживание), после этого ее замораживают и передают в отделение хранения и выдачи компонентов крови. Затем ценный материал выдают лечебным учреждениям области по предварительно поступившим заявкам.

Гомельский спортсмен Алексей Заяц был одним из первых в регионе, кто, выздоровев от COVID-19, сдал плазму с антителами. 25 мая он повторил процедуру. "У меня есть возможность помочь другим людям, и я решил вновь сдать плазму. Для этого мне нужно было на день приостановить тренировочный процесс, но в ситуации с распространением коронавирусной инфекции оставаться в стороне было бы неправильным", - рассказал спортсмен.-0-