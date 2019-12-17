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17 декабря 2019, 12:45

В Гомельской области более 100 трудовых споров разрешены в пользу работников в досудебном порядке

Алексей Неверов. Фото из архива
Алексей Неверов. Фото из архива

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при поддержке профсоюзов более 100 трудовых споров разрешены в пользу работников без обращения в суд за 11 месяцев текущего года. Об этом сообщил журналистам председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов на седьмом пленуме объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Алексея Неверова, все аспекты трудовой деятельности работников регламентированы нормативными документами и законодательными актами, однако их исполнение и применение по отношению к конкретному человеку не всегда бывает правомерным.

Правовыми инспекторами за 11 месяцев 2019 года по просьбам работников подготовлено 138 процессуальных документов в судебные органы, а также 20 апелляционных и надзорных жалоб на решения судов. В пользу работников за это время возвращено Br320 тыс., незаконно удержанных или невыплаченных средств, в том числе в судебном порядке - 200 тыс. "Цифры говорят сами за себя. Суммы по сравнению с прошлым годом практически вдвое больше. Однако эти показатели не могут удовлетворять, потому что свидетельствуют о недоработках со стороны нанимателя. Конечно, не снимаю ответственности и с профсоюзов. Но то, что мы выявляем эти недоработки с помощью социальных партнеров и представителей исполнительной власти, - самое главное в нашей работе", - подчеркнул председатель областного объединения профсоюзов.

При помощи профсоюзных юристов на работе были восстановлены девять незаконно уволенных работников. Правовые инспекторы участвовали в судебных заседаниях по 25 делам. К примеру, Гомельским областным судом по апелляционной жалобе на решение суда Жлобинского района восстановлена на работе молодой специалист юрисконсульт. В ее пользу взыскано почти Br2 тыс. Девушка была замещающим сотрудником, и за несколько месяцев до окончания отработки наниматель уволил ее в связи с выходом основного работника. "При этом наниматель не учел, что такого повода в установленном законодательством исчерпывающем перечне оснований увольнения молодых специалистов нет", - пояснил Алексей Неверов.

Решением суда Ветковского района восстановлен на работе кладовщик одного из акционерных обществ. В его пользу взыскано Br626 за время вынужденного прогула и Br400 в счет компенсации морального вреда. Наниматель увольнял работника по дискредитирующему основанию как не исполняющего свои обязанности и имеющего дисциплинарные взыскания. При этом в суде он не смог пояснить, в чем конкретно выразилось неисполнение работником обязанностей. Как заметил профсоюзный лидер, этих выплат наниматель мог бы избежать при правильном и внимательном применении законодательства о труде.

Алексей Неверов остановился на задачах по защите социально-экономических прав трудящихся на будущий год. "В связи с вступлением в январе 2020 года Трудового кодекса в новой редакции правовые инспекторы труда особое внимание во время общественного контроля будут уделять именно тем нормам ТК, которые претерпели изменения. Мы должны акцентировать внимание на том, продлевают ли наниматели контракты с добросовестными работниками, вовремя ли выплачивается зарплата. Деятельность в этом направлении будет вестись совместно с прокуратурой", - сказал он.

С участием представителей прокуратуры проводятся профсоюзные правовые приемы граждан. Это одна из востребованных и эффективных форм помощи: на более 160 таких встречах в районах и Гомеле консультации получили 600 граждан. Более 60% запросов касались трудового законодательства. Так, в сентябре на правовом приеме в Ельском райисполкоме мужчина выразил сомнение по поводу законности удержания средств с работника, направленного на повышение квалификации, но не получившего свидетельство о квалификации по состоянию здоровья. При увольнении из окончательного расчета человека удержали Br295. Прокурор района взял тему на контроль. Проведено разбирательство, и бывшему работнику возвратили удержанные деньги.

По мнению Алексей Неверова, эффективность таких приемов повысилась во многом благодаря участию профсоюзных инспекторов труда. Эти внештатные специалисты пополнили команду райобъединений с начала года. Они помогают не только консультировать, но и отслеживают дальнейшую судьбу обращений на местах. Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов ориентировал районные (Гомельское городское) объединения на усиление присутствия профсоюзных инспекторов труда на приемах.-0-

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