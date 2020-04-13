В Гомельской области более 3,6 тыс. человек получили материальную помощь к 75-летию Победы

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Единовременную материальную помощь к 75-летию Победы в Гомельской области получают ветераны, участники Великой Отечественной войны и некоторые категории граждан, пострадавших от последствий войны, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

На 13 апреля помощь выплачена более 3,6 тыс. жителям юго-восточного региона страны, или 99,6% от общего количества тех, кому предназначена, отметили в комитете.

Размеры единовременных выплат зависят от категорий граждан и составляют от Br700 до Br2,5 тыс. В области, по данным на 1 апреля, проживают 716 ветеранов Великой Отечественной войны и более 2,9 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны.

Выплаты производятся по месту получения пенсий, через органы по труду, занятости и социальной защите области, Минобороны, МВД и КГБ по 1 мая. "Все, кому по указу Президента полагается такая помощь, получат ее. В нашей области остались единицы, кому необходимо передать эти средства", - подчеркнули в комитете.-0-