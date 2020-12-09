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09 декабря 2020, 13:55

В Гомельской области большинство товаров ежедневного спроса не подорожало - профсоюзный мониторинг

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области цены на большинство товаров ежедневного спроса сохранились на прежнем уровне, однако сахар-песок и растительное масло подорожали. Данные профсоюзного мониторинга привел председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов на пленуме Совета областного объединения профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

На большинство товаров ежедневного спроса цены сохранились на прежнем уровне. Это манная крупа, кефир, макароны, курица, молоко, мука, колбасные изделия, творог, яйца и др. Вместе с тем отмечается рост цен на растительное масло и сахар-песок.

Алексей Неверов обозначил коллегам одно из поручений главы государства по ценообразованию и проведению мониторинга цен. "Главная задача - не просто отследить уровень цен, а сопоставить полученные данные с уровнем доходов людей в регионе. Важно определить, насколько рост цен соответствует росту доходов населения, позволяет ли заработная плата в конкретном регионе покупать необходимые продукты питания, товары и оплачивать услуги", - отметил он. По словам председателя областной организации, основная цель профсоюзного мониторинга цен - стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке.

ФПБ предоставляет полученную при мониторинге информацию своим партнерам, в частности правительству и Министерству антимонопольного регулирования и торговли. "Наиболее проблемные моменты будут выноситься на обсуждение в Национальный совет по трудовым и социальным вопросам, чтобы решить все на благо людей", - подчеркнул председатель Гомельского областного объединения профсоюзов.

Пленум объединил председателей первичных профсоюзных организаций, работников аппарата областного объединения профсоюзов, социальных партнеров. На мероприятии была дана предварительная оценка работы по итогам 2020 года, намечены задачи на 2021 год с учетом поручений главы государства и председателя федерации.-0-

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