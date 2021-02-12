В Гомельской области число работающих без регистрации ИП физлиц выросло на 306 человек

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На 1 января 2021 года в Гомельской области осуществляют деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 6645 физических лиц. По сравнению с аналогичной датой 2020 года их число увеличилось на 306 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Поступления единого налога в бюджет за 2020 год от данной категории плательщиков превысили Br1 млн.

"Среди областей Гомельская по количеству состоящих на учете физлиц занимает третью позицию", - подчеркнул Дмитрий Дайнеко.

По его словам, среди районов области самое большое число физлиц зарегистрировано в Жлобинском, Мозырском, Речицком - 703, 670 и 582 человека соответственно. Суммарно это 29,4% от общего количества во всем регионе.

"На Гомель приходятся 2156 человек, или 32,5% от общего числа", - уточнил заместитель начальника инспекции.

Каждой территории присущи свои виды деятельности. "Если в сельских районах превалируют услуги в области сельского хозяйства, то в городах - репетиторство, развлекательная деятельность, строительная сфера, сдача квартир для краткосрочного проживания", - отметил Дмитрий Дайнеко.

В целом по области физлица чаще всего выбирают в качестве вида деятельности оказание парикмахерских и косметических услуг, а также услуг по маникюру и педикюру - 1705 человек (25,7%). Далее в рейтинге находится реализация на торговых и в иных установленных местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных, хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции - 1595 человек (24%). Услуги репетиторов оказывают 1154 физлиц (17,4%). "По количеству репетиторов Гомельская область уступает только Минску", - добавил Дмитрий Дайнеко.

Он напомнил, что в этом году расширен перечень видов деятельности, которые не относятся к предпринимательской, и их могут вести физлица без регистрации в качестве ИП с уплатой единого налога. Речь идет о ремонте зонтов, сумок, чемоданов, изготовлении дубликатов ключей, нанесении моментальной гравировки на предметы потребителя. Также в перечне теперь установка или крепление в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, шкафов, антресолей. Без регистрации в качестве ИП можно чистить и красить кровли, ограждения и хозяйственные постройки, устанавливать дверные полотна и коробки, окна, рамы из различных материалов, ремонтировать музыкальные инструменты.-0-