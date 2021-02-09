В Гомельской области делегаты от БРСМ проведут молодежный квартирник перед ВНС

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области делегаты от БРСМ проведут молодежный квартирник перед VI Всебелорусским народным собранием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Сегодня молодежь региона соберется на открытый онлайн-диалог "Единство. Развитие. Независимость". Дискуссионная онлайн-площадка в Гомеле объединит 22 представителей команды Союза молодежи - участников VI Всебелорусского народного собрания.

"Главная задача молодежной встречи в преддверии народного вече - сверить часы. Модератором дискуссии, которая объединит также молодых людей изо всех регионов, выступит первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Воронюк. Связь со студиями в областных центрах и Минске будет происходить через корпоративную платформу Zoom. Участники ВНС из отдаленных районов смогут подключиться к онлайн-диалогу самостоятельно", - уточнили в обкоме.

Во время диалога будет дан старт республиканскому проекту БРСМ "Роднае - народнае", направленному на популяризацию государственных символов в Год народного единства. В студиях пройдет церемония вручения Государственного флага Республики Беларусь участникам ВНС. Также парни и девушки обсудят главные направления молодежной политики проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы.

После онлайн-диалога делегаты от Гомельской области примут участие в молодежном квартирнике. "Атмосфера креативного мышления и соответствующий настрой после продуктивного диалога будут способствовать неформальному и открытому общению. В завершение квартирника делегаты примут участие в интернет-челлендже "Я еду на ВНС, потому что…", - рассказали в обкоме БРСМ.-0-