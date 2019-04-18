В Гомельской области есть резервы для увеличения производства животноводческой продукции - Соловей

18 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области есть достаточно резервов для увеличения производства и реализации животноводческой продукции. Убежденность в этом выразил в беседе с корреспондентом БЕЛТА исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Среди основных источников резерва для наращивания производства продукции животноводства - рост поголовья, увеличение продуктивности животных, улучшение структуры стада и качественных показателей самой продукции. "Кроме того, важно резервы животноводства сбалансировать с резервами растениеводства, а также свести к нулю нарушения технологической дисциплины", - сказал Геннадий Соловей.

Сегодня квартальные итоги отрасли животноводства в регионе обсуждают специалисты на областном семинаре-совещании в Рогачевском районе.

Как рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, в первом квартале этого года лидирующие позиции по удою молока на одну корову сохраняют сельхозорганизации Мозырского района (1 817 кг). Показатель по приросту к уровню января-марта 2018 года составил 121 кг. Прирост в 123 кг продемонстрировали за первые три месяца года в Наровлянском районе: в первом квартале удой составил 1456 кг.

Наивысшая суточная продуктивность на выращивании и откорме крупного рогатого скота (более 620 г) отмечается в сельскохозяйственных организациях Речицкого, Наровлянского, Петриковского и Мозырского районов. "В петриковском ЧУП "Полесье-Агроинвест" среднесуточный прирост превысил 780 г, за март - 813 г", - привели пример в комитете. Такой результат позволил названному предприятию подняться в рейтинговой региональной таблице по этому показателю с 11-й строки (по итогам 2018 года) на третью (за март 2019 года).

Участники семинара-совещания посещают животноводческие объекты нескольких сельскохозяйственных организаций Рогачевского района, анализируют технологии содержания, кормления, доения коров, выращивания молодняка КРС. Важный вопрос повестки дня - выполнение ветеринарных мероприятий для улучшения сохранности скота. Накануне летне-пастбищного содержания скота рассматривается и готовность организаций АПК к выпасу. Планируется, что в этом году в регионе на пастбища выйдут более 98 тыс. коров и свыше 55 тыс. телок.

Не останутся без внимания такие темы, как проведение весенне-полевых работ, наведение порядка на машинных дворах, подготовка техники к заготовке кормов.

Результатом мероприятия станет выработанный комплекс мер, выполнение которого позволит достичь поставленных целей.-0-