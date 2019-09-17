В Гомельской области Госстандарт выявил нарушения техрегламентов на товары в магазинах низких цен

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В магазинах низких цен в Гомельской области Госстандарт выявил нарушения требований техрегламентов на товары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной инспекции Госстандарта.

Специалисты областной инспекции регулярно проводят мониторинг торговых точек, которые предлагают так называемые товары легпрома из Средней Азии по низким ценам. Подобные магазины работают практически в каждом населенном пункте региона. На их прилавках представлен широкий ассортимент товара: от постельного белья, полотенец, носков, одежды для взрослых и детей до сумок и кошельков, при этом ценовой фактор значительно ниже, чем в других магазинах. "Тут всегда многолюдно: каждый хочет сэкономить, однако такая продукция может быть небезопасна", - уточнили в инспекции.

Из 648 наименований продукции, подвергнутой надзору, нарушения требований технических регламентов установлены во всех без исключения позициях. На товар зачастую не имелось сертификатов и деклараций о соответствии установленным требованиям. В некоторых случаях невозможно идентифицировать представленный продавцом документ о соответствии из-за отсутствия необходимой для потребителя информации.

Регулярные надзорные мероприятия показывают, что часть продукции обезличена. На товаре нет элементарной информации о стране-изготовителе, производителе, его юридического адреса, наименовании продукции, составе ткани, виде материала верха, подкладки и подошвы (для обуви), нет символов по уходу за изделием.

Часть продукции реализуется с этикетками, которые представляют собой кусок картона, заполненный от руки. На такой этикетке продавец указывает состав продукции: 100% хлопок или вискоза, сатин. При детальном рассмотрении очевидны несоответствия творчества продавца и сведений изготовителя. К примеру, на этикетке костюма для мальчика в качестве состава указан 100-процентный хлопок, а согласно информации на вшивном ярлыке, это на 100% полиэстер. Такие несоответствия, пояснили в региональной инспекции, выявляются систематически.

"Обувь и одежда для детей дошкольного возраста, изготовленные с нарушением требований безопасности из синтетических материалов, не позволяют коже дышать. Куртки быстро деформируются при носке, а постельное белье, заявленное как сатин, электризуется и не пропускает воздух", - рассказали специалисты.

Примеров нарушений немало. "Технический регламент Таможенного союза не допускает применение синтетических материалов в одежде и обуви для новорожденных и детей младшего школьного возраста. Не разрешена и открытая пятка в обуви. Однако исходя из ассортимента таких магазинов можно сделать вывод, что в них о требованиях технических регламентов даже не слышали", - подчеркнули в областной инспекции Госстандарта. Несоответствующая требованиям продукция запрещается к реализации.

С начала года по результатам мониторингов за повторный выпуск в обращение продукции, несоответствующей требованиям техрегламентов ТС, к административной ответственности привлечены 45 юридических лиц, 53 должностных лица, отвечающих за допуск на прилавки товаров надлежащего качества. Вопрос остается на постоянном контроле сотрудников Гомельской областной инспекции Госстандарта. Поставлена задача посетить с мониторингом максимум таких объектов по всему региону, и она выполняется, заверили в инспекции.-0-