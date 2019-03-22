В Гомельской области из-за недостатка влаги в лесах возрастает опасность пожаров

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Из-за недостатка влаги, связанного с небольшим количеством осадков, в лесах Гомельской области возрастает опасность пожаров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма регионального ГПЛХО.

"Наступление ранней весны: быстрый сход снежного покрова, отсутствие осадков, плюсовые температуры в дневное и ночное время являются аномальными для данного периода, в связи с чем пожароопасный сезон на территории области постепенно будет вводиться в большинстве лесохозяйственных учреждений уже в марте", - рассказали в Гомельском ГПЛХО.

В режиме повышенной готовности с конца февраля работают в Речицком опытном лесхозе и Рогачевском лесхозе. На днях к этому списку добавился Комаринский лесхоз. В прошлом году предпосылки для этого наблюдались только в апреле. В 2018 году было зарегистрировано 115 пожаров в лесах области. Государственной лесной охраной Гомельского ГПЛХО было составлено более 200 административных дел на нарушителей требований пожарной безопасности в лесах. Взыскано штрафов почти на Br8,2 тыс.

Погодные условия способствуют более раннему началу земледельческих работ, наведению порядка на земле предприятиями и учреждениями, частными подворьями в населенных пунктах и дачных кооперативах. "Впоследствии это может привести к целенаправленным выжиганиям прошлогодней растительности на полях, вблизи частных подворий и дачных кооперативов, вдоль железных дорог, нередко примыкающих к лесному фонду и приводящих к лесным пожарам", - уточнили в отделе охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма.

Лесхозы Гомельского ГПЛХО проводят работу для недопущения выжигания сухой растительности на лугах, опушках леса, сельскохозяйственных землях (сжигание на полях стерни, пожнивных остатков, скирд с соломой и др.) и по предотвращению пожаров. Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности. Также принимаются меры по недопущению проведения весенних палов и выжигания сухой растительности. Для этого информируют граждан и ответственных должностных лиц на предприятиях о возможных последствиях. Создаются искусственные противопожарные барьеры - минерализованные полосы. Совместно со спасателями проводятся рейды по выявлению нарушений требований пожарной безопасности на территории лесного фонда и прилегающей к ней территории.

В ГПЛХО просят граждан при посещении лесных массивов соблюдать правила пожарной безопасности и без промедления сообщать информацию о случаях возгорания, фактах и лицах, засоряющих леса.-0-