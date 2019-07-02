В Гомельской области из-за жары прогнозируют развитие чужеродного насекомого-вредителя

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области из-за жары прогнозируют прогрессирующее развитие чужеродного насекомого-вредителя насаждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регионального комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Значительная численность инвазивного чужеродного вида насекомых - американской белой бабочки - уже зафиксирована в Наровлянском, Хойникском и Брагинском районах. В комитете связывают появление заморского вредителя в таком количестве со сложившимися погодными условиями, высокой среднесуточной температурой и недостатком осадков.

Традиционная среда обитания насекомого - Северная Америка. Однако с конца 1940-х бабочка все чаще встречалась в Европе. Перемещается любительница теплого климата в основном транспортными средствами: с тарой, упаковочным материалом, грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из зараженных регионов, а не естественным перелетом.

На первый взгляд белые и слегка мохнатые создания выглядят безобидно. Однако они активно поражают клен ясенелистный, плодовые деревья. Лет бабочек начинается перед началом или во время цветения яблони. Насекомые второго поколения активизируются с середины июля до конца августа. "В связи с многоядностью, высокой плодовитостью (одна самка откладывает до 1,5 тыс. яиц, самки второго поколения - до 2,5 тыс. яиц) и наличием нескольких поколений за год эта бабочка может представлять определенную опасность для насаждений", - подчеркнули в комитете. Особенно большой вред наносит после появления второго поколения. Гусеницы бабочек живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, часто оплетая паутиной целые деревья.

"Предотвратить вспышку развития вредителя позволяет выявление его на ранних стадиях развития с повторением обследования каждые 7 дней. Обнаруженные гнезда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте. Так как в населенных пунктах нельзя применять химические инсектициды, Институт леса НАН Беларуси рекомендует использовать разрешенный в нашей стране бактериальный препарат "Лепидоцид". Чтобы полностью уничтожить вредителя, необходим комбинированный подход: механический и химический метод. После обработки гнезда также нужно срезать и сжечь.

Вместе с тем специалисты прогнозируют возможную вспышку развития насекомых-вредителей в текущем и последующих годах и в иных районах области. Специалисты территориальных органов Минприроды и райисполкомов в Гомельской области будут проводить контрольные и профилактические мероприятия по недопущению распространения бабочки.-0-