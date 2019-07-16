В Гомельской области каждую пятую субсидию на открытие дела в I полугодии получили сельчане

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Практически каждую пятую субсидию на открытие собственного дела в первом полугодии 2019 года в Гомельской области получили жители сельской местности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Поддержка деловой инициативы граждан остается одним из приоритетных направлений политики при содействии занятости населения, подчеркнули в комитете. Так, за 6 месяцев текущего года такую финансовую базу получили 243 человека (64,1% от годового задания), в том числе 50 субсидий выдано жителям сельской местности. Число желающих воспользоваться господдержкой для реализации своего дела растет ежегодно. Для сравнения за аналогичный период 2018 года субсидии получили 215 человек. Наибольшую активность по-прежнему проявляют горожане.

Преимущественное право на содействие в организации предпринимательской деятельности предоставляется безработным, которые готовы создать небольшие организации и развивать наиболее актуальные для своего района виды деятельности. Чаще всего стартовый капитал помогает жителям юго-восточного региона страны реализоваться в таких направлениях, как оптово-розничная торговля, сервис такси, парикмахерские услуги, автосервис, строительно-отделочные работы. Также некоторые граждане находят себя в ремесленничестве.

В зависимости от места проживания потенциальных бизнесменов разнится размер субсидии. Жители сельской местности получают сумму в размере 15 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (в настоящее время 1 БМП - Br216,9), в остальных случаях - 11 БПМ. В основном начинающие предприниматели направляют эти средства на создание базы для развития выбранного вида деятельности, к примеру, приобретение оборудования, сырья, инструментов или оплату услуг.

Также желающие открыть свое дело могут пройти специальные курсы по основам предпринимательской деятельности, получить консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам, методическую и правовую поддержку в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Всего в 2019 году в Гомельской области планируется выдать около 400 таких субсидий. В прошлом году этой поддержкой воспользовались 380 безработных.-0-