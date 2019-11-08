В Гомельской области каждый шестой экипаж на жатве-2019 намолотил свыше 1 тыс. т зерна

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области во время прошедшей жатвы каждый шестой экипаж намолотил более 1 тыс. т зерна нового урожая, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села

На торжественной церемонии губернатор подчеркнул высокий профессионализм комбайнеров агрокомбината "Холмеч" Речицкого района, которые из года в год становятся первыми в области тысячниками, - Василия Коваля и Николая Великоборца, а также тандема отца и сына Вырвичей. Старший комбайнер "Холмеча" Василий Коваль сегодня не в первый раз поднялся за наградой победителя на сцену главного праздника тружеников села. Он не единожды был участником и республиканских, и областных "Дажынак". В жатву-2019 он убрал свыше 800 га. Аграрий убежден, что его успех не был бы возможен без координированной работы всех служб предприятия, в особенности агрономической.

Абсолютными лидерами минувшей жатвы были названы Владимир Таболин и Александр Астапенко из совхоза-комбината "Заря" Мозырского района, которые на комбайнах "Полесье" отправили в закрома по 6 тыс. т зерна.

По словам губернатора, растет лидерам и достойная смена. Так, в этом году 23 молодежных экипажа перешагнули тысячный рубеж по намолоту. Впервые в число тысячников вошли семейные пары: две супружеские - Бухмиллер и Тарасенко из Речицкого района, а также отец и дочь Журав из Брагинского района.

"В целом в области каждый шестой экипаж с гордым званием тысячники", - подчеркнул Геннадий Соловей. Всего же намолот более чем 1 тыс. т зерна у 188 тандемов. По его словам, по количеству таких экипажей лидирует Речицкий район - 22 экипажа, а также Буда-Кошелевский - 16 бригад, Мозырский -13.

Во время минувшей уборочной кампании 210 водителей сельхозпредприятий региона перевезли тысячу и более тонн зерна и кукурузы. В их числе и 30-летний водитель КСУП "Красная Армия" Рогачевского района Вадим Пилипенко. На МАЗе он с полей перевез свыше 1,5 тыс. т нового урожая. Для механизатора эта уборочная стала второй в жизни. "Работали от темна до темна. В день выполнял в среднем 15 рейсов от поля до зернотока. Иногда приходилось подстраиваться под капризы погоды. Но результат не может не радовать", - признался он в беседе с журналистами.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Речице тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, почетных гостей. В городе развернулись несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев в различных ее проявлениях.-0-

Фото Сергея Холодилина