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12 июня 2020, 09:18

В Гомельской области Красный Крест оказал помощь социальным и медучреждениям почти на Br170 тыс.

Фото БОКК
Фото БОКК
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12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста во взаимодействии с партнерами и спонсорами оказала с начала распространения коронавирусной инфекции помощь социальным, медицинским учреждениям региона почти на Br170 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк.

"В ситуации с COVID-19 врачи оказались, говоря военной терминологией, на передовой. Помочь, поддержать медработников в их борьбе с инфекцией выразили готовность многие жители региона, организации, предприятия. Красный Крест оказал помощь медучреждениям области на сумму около Br82 тыс.", - отметила Алла Смоляк.

Так, в больницы переданы 1,6 тыс. масок, около 3 тыс. респираторов, 2,6 тыс. одноразовых перчаток, 300 защитных щитков, 180 одноразовых комбинезонов, 40 многоразовых защитных костюмов, 1,41 тыс. л мыла, 1,2 тыс. л антисептических средств, а также свыше 2,6 тыс. л питьевой воды, 900 порций кофе, 320 порций супов. В областную инфекционную больницу передан передвижной рентген-аппарат.

Важным направлением работы Красного Креста остается помощь социальным учреждениям: территориальным центрам соцзащиты населения, домам-интернатам для инвалидов и пожилых. "Сотрудники этих учреждений заботятся о людях, которые наиболее уязвимы в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, домам-интернатам региона Красный Крест передал помощь на Br42 тыс. Это и средства защиты, и антисептики, и мыло, и бесконтактные термометры", - рассказала председатель областной организации БОКК.

Она напомнила, что с 8 мая по 1 июня проходил месячник Красного Креста. В эти дни сестры милосердия региона получили заслуженные награды, волонтеры БОКК поздравили ветеранов с Днем Победы, вручили подарки маленьким жителям области в Международный день защиты детей. Алла Смоляк обратила внимание, что в этом году из-за пандемии формат месячника скорректировали. Многие мероприятия прошли онлайн. В то же время усилия волонтеров были сконцентрированы на помощи пожилым, одиноким людям. "В течение месячника волонтеры оказали около 1,2 тыс. услуг по доставке необходимых товаров. Из них более 800 доставок - продукты и предметы первой необходимости, почти 260 - медрецепты и препараты. Оказывали и другие услуги, которые позволили людям, оказавшимся в группе риска, не нарушать режим изоляции, минимизировать контакты и посещения многолюдных мест. Эту работу продолжаем и сейчас", - подчеркнула Алла Смоляк.

Дополнительную поддержку во время месячника в виде продуктовых наборов получили 125 человек - это подопечные медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога", а также пожилые, люди с инвалидностью. Еще 800 пожилым передали антибактериальное мыло.

Внимание уделили и информационной составляющей - волонтеры Красного Креста раздавали листовки и буклеты, в личных беседах рассказывали о профилактике COVID-19.

"Сегодня, когда стоит жаркая погода, многие люди стали не очень пристально относиться к требованиям безопасности в сложившихся эпидемиологических условиях, поэтому волонтеры, сотрудники организации призывают всех соблюдать меры профилактики. От этого зависят здоровье и жизнь окружающих нас людей", - заключила сенатор.-0-

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