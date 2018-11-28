В Гомельской области Красный Крест выдает ваучеры украинским переселенцам

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста начала очередную выдачу ваучеров вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой областей Украины, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Алла Смоляк.

Каждый ваучер дает право на покупку продуктов (кроме алкогольной и табачной продукции) и предметов первой необходимости на сумму Br100.

Претендовать на такой вид единовременной помощи могут пожилые, люди с инвалидностью, беременные и кормящие женщины, неполные семьи с детьми, многодетные. Для получения ваучеров необходимо обратиться в районную организацию БОКК по месту жительства. Отоваривать их можно в магазинах сети Белкоопсоюза по всей Гомельской области.

Собеседница отметила, что оказание такого вида помощи вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой областей проводится в регионе поэтапно с 2015 года. На этот раз в регионе выдадут 276 ваучеров.

Алла Смоляк также рассказала, что помощь оказывается в соответствии с программой "Беларусь - ответные меры на чрезвычайные гуманитарные потребности беженцев и перемещенных лиц из Украины". "Ваучеры закуплены при поддержке Европейского генерального директората по гуманитарной помощи и гражданской защите Европейской комиссии", - добавила она.-0-