В Гомельской области людям с ограниченными возможностями предоставили средства реабилитации на Br2,6 млн

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года на средства реабилитации людей с ограниченными возможностями затрачено Br2,6 млн, в частности им выданы 821 кресло-коляска и свыше 8 тыс. единиц протезно-ортопедических изделий. Об этом сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Петра Шутько, в регионе ведут работу по созданию обучающей "социальной квартиры". "Гомельским горисполкомом решен вопрос по выделению помещения для Центра соцобслуживания населения Центрального района Гомеля. Проект будет профинансирован по программе правительства Японии "Корни травы". Также будут привлечены средства областного бюджета. Сумма проекта - без малого $90 тыс.", - отметил председатель комитета. Помещение будет оснащено жизненно необходимыми техническими средствами социальной реабилитации с учетом требований безбарьерной среды, в том числе сенсорной комнатой, различным оборудованием, чтобы люди с ограниченными возможностями могли опробовать и выбрать подходящие для них техсредства, получить навыки ведения быта, самообслуживания.

В настоящее время в каждом районе области функционируют центры соцобслуживания населения (26), для сельских жителей в агрогородках и отдаленных населенных пунктах работают 270 социальных пунктов и 6 филиалов, а также 16 бригад соцобслуживания на мобильной основе. Наиболее востребованная форма работы центров - оказание социальной помощи на дому, ее получают более 14 тыс. человек. Также в этом году более 220 человек воспользовались услугами сиделки, 253 семьи, в том числе воспитывающих детей-инвалидов, - услугами почасового ухода. Кроме того, во всех центрах функционируют отделения дневного пребывания инвалидов. Такие отделения постоянно посещают более 770 человек.

В регионе ведут обустройство объектов элементами безбарьерной среды. "За 8 месяцев работы выполнены на 69 объектах в различных отраслях. На эти цели использовано более Br80 тыс. средств бюджета и Br75 тыс. организаций", - уточнил Петр Шутько. При проведении ремонта улично-дорожной сети пешеходные пути и переходы, остановки общественного транспорта обустраиваются с учетом адаптации для инвалидов по зрению, а также людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на креслах-колясках.

По мнению главы комитета, необходимо принять допмеры по созданию безбарьерной среды в жилищном фонде. Вместе с тем не всегда имеется возможность оборудовать жилые дома элементами безбарьерной среды по техническим причинам. В основном это касается старого жилфона. "Поэтому есть необходимость в выработке действенного механизма предоставления либо обмена жилья, в том числе частного жилищного фонда, адаптированного для проживания инвалидов и их свободного перемещения с учетом доступности, взамен имеющегося жилого помещения", - обратил внимание Петр Шутько.

Всего в Гомельской области проживают 92 тыс. людей с ограниченными возможностями, в том числе около 5 тыс. детей, а также 898 ветеранов Великой Отечественной войны, 3 тыс. пострадавших от последствий ВОВ, более 100 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул необходимость регулярно проводить мониторинг и сбор информации по проблемным вопросам людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, на особом контроле должна быть социализация этой категории. "Нужно оказывать содействие тем, кто может и хочет работать. Должное внимание стоит уделять и организации досуга инвалидов, реализации их культурных, спортивных запросов", - поставил задачу руководитель области.-0-