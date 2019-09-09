ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 сентября 2019
Минск Малооблачно +25°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:40 Соболенко осталась на 13-м месте, Азаренко опустилась на одну строку в рейтинге WTA Спорт
12:40 В Гомельской области людям с ограниченными возможностями предоставили средства реабилитации на Br2,6 млн Регионы
12:31 Систему бронирования общественного транспорта для людей с инвалидностью планируют внедрить в Минске Регионы
12:25 Лариса Грибалева выступит вместе с талантливыми детьми Могилевской области Культура
12:23 В Малорите легковушка сбила восьмилетнего велосипедиста Происшествия
12:01 Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси Общество
11:58 До +28°C ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
11:57 "Белгосстрах" рассказал о новациях в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве Общество
11:57 ГУВД: на легкоатлетический матч Европа - США не пустят с лазерными указками, термосами, флягами Общество
11:55 Павел Скакун победил в номинации "Лучший оператор" на фестивале короткометражного кино в Алматы Культура
11:54 КГК проводит опрос минчан о качестве услуг ЖКХ в столице Регионы
11:52 Около 200 спортсменов примут участие в первенстве Беларуси по бегу на лыжероллерах и кроссу в Городке Регионы
11:47 Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году Спорт
11:42 Волейболисты "Шахтера" победили на международном турнире в Латвии Спорт
11:40 Звуковую навигационную систему установили в Минском государственном колледже электроники Регионы
11:40 Региональный центр по легкой атлетике может быть создан в Беларуси Спорт
11:36 В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства Общество
11:33 В Речице во время незаконной валютообменной сделки задержаны двое мужчин Происшествия
11:31 Мужчина погиб после двойного наезда на трассе М4 Происшествия
11:26 Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 10 сентября Общество
11:20 Браконьер из Солигорска выловил в Житковичском районе около 280 кг рыбы за ночь Происшествия
11:15 Лукашенко: уверен, что отношения Беларуси и КНДР будут эффективно развиваться Президент
11:14 В Витебске задержали фальшивомонетчика Происшествия
11:13 Коэ о проведении в Минске матча Европа - США: здесь мы чувствуем себя как дома Спорт
11:10 Лукашенко: в Беларуси дорожат отношениями стратегического партнерства с Таджикистаном Президент
10:58 Два белорусских боксера вышли в полуфиналы молодежного ЧЕ Софии Спорт
10:50 Представители ПВТ и IT-компаний Беларуси посетят с визитом Узбекистан Экономика
10:50 Новые фото Надежды Бабкиной вызвали споры в сети Калейдоскоп
10:49 Итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,77% В мире
10:46 Лукашенко: для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США Президент
Все новости
Все новости
Регионы
09 сентября 2019, 12:40

В Гомельской области людям с ограниченными возможностями предоставили средства реабилитации на Br2,6 млн

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $729 млн
Семьям с детьми на подготовку к школе в этом году оказана помощь на Br17,4 млн

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года на средства реабилитации людей с ограниченными возможностями затрачено Br2,6 млн, в частности им выданы 821 кресло-коляска и свыше 8 тыс. единиц протезно-ортопедических изделий. Об этом сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Петра Шутько, в регионе ведут работу по созданию обучающей "социальной квартиры". "Гомельским горисполкомом решен вопрос по выделению помещения для Центра соцобслуживания населения Центрального района Гомеля. Проект будет профинансирован по программе правительства Японии "Корни травы". Также будут привлечены средства областного бюджета. Сумма проекта - без малого $90 тыс.", - отметил председатель комитета. Помещение будет оснащено жизненно необходимыми техническими средствами социальной реабилитации с учетом требований безбарьерной среды, в том числе сенсорной комнатой, различным оборудованием, чтобы люди с ограниченными возможностями могли опробовать и выбрать подходящие для них техсредства, получить навыки ведения быта, самообслуживания.

В настоящее время в каждом районе области функционируют центры соцобслуживания населения (26), для сельских жителей в агрогородках и отдаленных населенных пунктах работают 270 социальных пунктов и 6 филиалов, а также 16 бригад соцобслуживания на мобильной основе. Наиболее востребованная форма работы центров - оказание социальной помощи на дому, ее получают более 14 тыс. человек. Также в этом году более 220 человек воспользовались услугами сиделки, 253 семьи, в том числе воспитывающих детей-инвалидов, - услугами почасового ухода. Кроме того, во всех центрах функционируют отделения дневного пребывания инвалидов. Такие отделения постоянно посещают более 770 человек.

В регионе ведут обустройство объектов элементами безбарьерной среды. "За 8 месяцев работы выполнены на 69 объектах в различных отраслях. На эти цели использовано более Br80 тыс. средств бюджета и Br75 тыс. организаций", - уточнил Петр Шутько. При проведении ремонта улично-дорожной сети пешеходные пути и переходы, остановки общественного транспорта обустраиваются с учетом адаптации для инвалидов по зрению, а также людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на креслах-колясках.

По мнению главы комитета, необходимо принять допмеры по созданию безбарьерной среды в жилищном фонде. Вместе с тем не всегда имеется возможность оборудовать жилые дома элементами безбарьерной среды по техническим причинам. В основном это касается старого жилфона. "Поэтому есть необходимость в выработке действенного механизма предоставления либо обмена жилья, в том числе частного жилищного фонда, адаптированного для проживания инвалидов и их свободного перемещения с учетом доступности, взамен имеющегося жилого помещения", - обратил внимание Петр Шутько.

Всего в Гомельской области проживают 92 тыс. людей с ограниченными возможностями, в том числе около 5 тыс. детей, а также 898 ветеранов Великой Отечественной войны, 3 тыс. пострадавших от последствий ВОВ, более 100 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул необходимость регулярно проводить мониторинг и сбор информации по проблемным вопросам людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, на особом контроле должна быть социализация этой категории. "Нужно оказывать содействие тем, кто может и хочет работать. Должное внимание стоит уделять и организации досуга инвалидов, реализации их культурных, спортивных запросов", - поставил задачу руководитель области.-0-

Теги
Гомельская область инвалиды соцзащита
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Систему бронирования общественного транспорта для людей с инвалидностью планируют внедрить в Минске
Фото из архива КГК проводит опрос минчан о качестве услуг ЖКХ в столице
Фото из архива Около 200 спортсменов примут участие в первенстве Беларуси по бегу на лыжероллерах и кроссу в Городке
Фото из архива Звуковую навигационную систему установили в Минском государственном колледже электроники
Фото из архива Около 70 неиспользуемых объектов на более Br1,5 млн реализовано на аукционах в Гомельской области
Фото из архива Семинар о туризме соберет в Витебской области участников и экспертов из Беларуси и России
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США
Региональный центр по легкой атлетике может быть создан в Беларуси
"Белгосстрах" рассказал о новациях в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве
Жаркая новость осени: летняя рассрочка от "Дана Холдингз" на срок до 10 лет продлена!
Топ-новости
Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году
Госкомимущество рассчитывает на создание первой госкорпорации в ближайшее время
ГУВД: на легкоатлетический матч Европа - США не пустят с лазерными указками, термосами, флягами
Пора собирать урожай побед! Завтра будут разыграны призы 128-го тура игры "Удача в придачу!"
"Людей травить не будем" - Лис о строительстве аккумуляторного завода в Бресте
Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 10 сентября
Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси
Воронков: инициатива создания "пояса цифрового добрососедства" может побудить активную дискуссию
В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства
КГК проводит опрос минчан о качестве услуг ЖКХ в столице
Беларусбанк запустил пополнение счетов через ЕРИП
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Белоруски выиграли две медали на этапе КМ по художественной гимнастике
ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкистов
Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.