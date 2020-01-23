В Гомельской области на 38% увеличилось число возгораний в авто в 2019 году

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число возгораний в авто увеличилось в Гомельской области на 38% в 2019 году по сравнению с 2018-м, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

В прошлом году зарегистрировано 76 пожаров, на которых уничтожено 46 единиц техники. В 2018-м было отмечено 55 таких происшествий, при этом огонь уничтожил 39 авто. Каждый четвертый пожар в минувшем году произошел в областном центре.

Как пояснила официальный представитель, причины разные: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, возгорание в результате ДТП, поджог. Также вызвать короткое замыкание электропроводки могли конструктивные недостатки отдельных элементов. В некоторых случаях они стали следствием самостоятельного вмешательства автовладельцев в работу электрооборудования. "Скрученные провода или другие вмешательства в конструкцию авто недопустимы: это многократно увеличивает возможность возгорания. Сегодня автомобиль для многих людей - важная составляющая жизни. Чтобы машина длительное время была в исправном состоянии, требуется тщательный уход и правильная эксплуатация", - уточнили в областном управлении.

С учетом сложившейся обстановки работники Гомельского городского отдела по ЧС совместно с представителями Белорусского добровольного пожарного общества проводят профилактические беседы на авторынках областного центра. Покупателям и продавцам напоминают о необходимости следить за исправностью электропроводки, а при обнаружении неполадок или установке дополнительного оборудования обращаться в автомастерскую к специалистам. Не менее важно, по мнению спасателей, наличие в машине работоспособного огнетушителя. Также во время таких встреч водителям напоминают правила пользования первичными средствами пожаротушения.

В управлении подчеркнули, что пожар в автомобиле имеет непредсказуемый характер. Машина может сгореть дотла за достаточно короткое время - от трех до шести минут. Соблюдение правил безопасности позволит минимизировать риски.-0-