В Гомельской области на электронные торги выставили 11 лотов

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На первые в этом году электронные торги в Гомельской области выставлено 11 лотов. Интернет-аукцион состоится 31 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

К продаже предлагаются объекты, расположенные в Мозырском, Речицком, Гомельском, Жлобинском и Лоевском районах. Это бани, гаражи, магазин, профилакторий и другие здания.

Стартовые цены на отдельные лоты значительно снижены. К примеру, один из самых крупных - комплекс профилактория на 100 мест с инфраструктурой в нескольких километрах от Гомеля - выставлен со скидкой 80%. Вместе с ним продаются теплоузел с хозяйственными помещениями, овощехранилище, другие постройки и сети.

В Речицком районе предлагают утепленную стоянку на два авто в Озерщинском сельсовете и бывшую школу в агрогородке Холмеч, в Жлобинском - дом охотника в деревне Калыбовка. Несколько объектов выставлено в Мозырском районе: магазин со складом в поселке Дружба, баня в агрогородке Рудня, общетоварный склад, производственное здание и два гаража в Мозыре.

С начальной ценой в одну базовую величину (1 БВ составляет Br27) выставлены на интернет-аукцион два объекта в Лоевском районе. Ждут нового владельца здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Липняки и бывший банно-прачечный комбинат в агрогородке Переделка.

Здания могут быть использованы под административные, торговые, производственные цели, техническое обслуживание автомобилей, жилье.

Торги, организованные комитетом "Гомельоблимущество", проходят на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Подать заявление на участие можно до 15.00 25 марта в центральном офисе биржи (г. Минск, ул. Казинца, 2), а также в филиалах во всех областных центрах.

В комитете отметили повышенный интерес покупателей в 2019 году к электронной форме продажи госимущества: все 10 торгов завершились результативно, участие в них приняли 89 претендентов.-0-