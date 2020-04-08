В Гомельской области на покупку оборудования и средств защиты для медиков выделено Br2,5 млн

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br2,5 млн дополнительно выделено для приобретения оборудования и средств защиты персонала больниц Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

Распоряжениями Гомельского облисполкома выделено более Br1,16 млн на покупку дополнительно 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 13 гемодинамических мониторов, 30 кислородных ингаляторов и другого оборудования. Еще Br904 тыс. предусмотрено на средства индивидуальной защиты медперсонала. На эти же цели за счет других статей расходов перераспределено свыше Br1 млн.

Клиникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и контактам первого уровня, из областного бюджета дополнительно направлено Br417 тыс. В статье расходов - закупка дезсредств и защитной экипировки для медработников, приобретение и ремонт оборудования, транспортные расходы. Также финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год.

Ощутимую поддержку оказывают и профсоюзы. Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения выделила более Br31 тыс. на дезинфицирующие, обеззараживающие и моющие средства, а также средства индивидуальной защиты для медиков.

Дополнительно проработан и вопрос питания сотрудников больниц, задействованных в помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. "Также по указу Президента "О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи" есть возможность передачи продуктов через первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения", - уточнили в главном управлении.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" проявила инициативу в обеспечении питанием работников больниц региона, где лечатся пациенты с COVID-19. Аналогичную поддержку оказывают детям, находящимся в стационарах области.

"Основные задачи для отрасли сегодня остаются неизменными. В первую очередь, это качественная медицинская помощь жителям региона. При этом в сложившейся ситуации важно принять все возможные меры для безопасности медицинских работников, обеспечив их средствами индивидуальной защиты, предоставив гарантии сохранения и увеличения размера оплаты их труда", - подчеркнул Николай Куденьчук.-0-