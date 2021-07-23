В Гомельской области на уборку зерновых вышли 85 семейных экипажей

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на уборке зерновых задействованы 85 семейных экипажей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей.

По словам Галины Соловей, чаще всего отцам-комбайнерам помогают сыновья. Однако есть случаи, когда в семейном экипаже вместе с папами трудятся дочери. В Гомельской области три таких экипажа. Так, в КСУП "Скороднянский" Ельского района успешно трудятся отец и дочь Николай Сергеевич и Кристина Левковские, в КСУП "Дзержинский-агро" Речицкого района - Вячеслав Сергеевич и Алина Ильковец, в ОАО "Велетин Агро" Хойникского района - Владимир Николаевич и Татьяна Здрок.

"На полях работают 59 трудовых тандемов "отец - дети". 14 экипажей состоят из братьев, еще 12 укомплектованы супругами", - рассказала Галина Соловей. Убирают хлеба в юго-восточном регионе и 79 молодежных экипажей.

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур набирает обороты. По урожайности лучшие Буда-Кошелевский и Речицкий районы, где собирают около 31 ц/га. По темпам уборки в лидерах аграрии Мозырского района, убрано более 30% площадей. Всего в страде планируют задействовать свыше 1 тыс. зерноуборочных машин.-0-