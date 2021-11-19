В Гомельской области на жатве-2021 почти каждый третий экипаж стал тысячником

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на жатве-2021 практически каждый третий экипаж по намолоту зерна преодолел рубеж в 1 тыс. т. Такую информацию озвучил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2021" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил: всего в прошедшую уборочную кампанию на полях области работали 966 комбайнов, 93% из них - с логотипом "Полесье". Каждый восьмой экипаж - молодежный, почти 10% - семейные.

"Планку в тысячу тонн в эту страду преодолели 270 экипажей. В том числе 6 стали двухтысячниками. Растет лидерам и достойная смена: тысячный рубеж перешагнули 32 молодежных экипажа. Всего же в области практически каждый третий экипаж с гордым званием тысячники", - озвучил итоги жатвы руководитель области.

В символичной турнирной таблице по количеству таких тандемов лидируют Буда-Кошелевский, Добрушский и Речицкий районы. На эти территории приходится 40% всех тысячников в области.

С полей на зернотоки тысячу и более тонн нового урожая перевезли 239 водителей. На счету 40 человек - по 2 тыс. т, еще у четырех - по 3 рекордные тысячи.

Операторы 57 зерносушильных комплексов высушили по тысяче и более тонн зерна. Наивысшие результаты показали на зернотоках мозырской "Зари", чечерского "Отора" и житковичской "Туровщины".

По словам губернатора, больше всего зерна собрали хозяйства Речицкого района - "50 лет Октября" и "Холмеч". Самая высокая урожайность зерновых с гектара в Буда-Кошелевском, Ветковском и Речицком районах.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Гомеле тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лучшим хлеборобам вручили заслуженные награды. В городе работают выставки техники, ярмарки.-0-