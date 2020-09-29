В Гомельской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексная проверка органов управления территориальной обороны стартовала в Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Начальник управления территориальной обороны полковник Андрей Матиевич вручил соответствующее распоряжение руководству Гомельского областного исполнительного комитета. Во время проверки будет дана оценка уровню мобилизационной готовности территориальных войск и эффективности управленческой деятельности местных исполнительных и распорядительных органов.

Проверка проходит в соответствии с планом подготовки и продлится до 16 октября.-0-