В Гомельской области начали отключать отопление на предприятиях и в административных зданиях

12 апреля, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. В Гомельской области начали отключать отопление на предприятиях, в общественных и административных зданиях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе теплового хозяйства и энергетики государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области".

Рекомендательное письмо о завершении отопительного сезона в регионе за подписью руководства Гомельского облисполкома отправлено в подведомственные организации 10 апреля. Решения о прекращении теплоснабжения принимаются на местах и при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней составляет 8 градусов тепла и выше.

В ряде районов, в том числе в областном центре, прекращена подача тепла промышленным потребителям. Затем с учетом метеоусловий и прогнозов температур наружного воздуха тепло перестанет поступать в жилфонд, общежития, гостиницы, высшие и средние специальные учебные учреждения. Пока же эти объекты рекомендовано перевести в режим протапливания.

Дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки отключат от теплоисточников в последнюю очередь.

В отделе подчеркнули, что завершающийся отопительный сезон проходил в штатном режиме.-0-