В Гомельской области намерены создать клуб молодых лидеров

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Клуб молодых лидеров намерены создать в Гомельской области. Идею высказал сегодня председатель областного Союза нанимателей, директор ОАО "Гомельский химический завод" Дмитрий Черняков на областном форуме "Конституционная реформа как значимый фактор экономических, политических и социальных преобразований", на котором аккумулировали актуальные предложения, прозвучавшие в регионе на диалоговых площадках, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы испытываем дефицит с подготовкой и резервом кадров - руководителей предприятий, среднего звена. Для работы с перспективным резервом кадров на руководящие должности областной союз нанимателей выступает с инициативой создать при поддержке облисполкома клуб молодых лидеров области", - сказал Дмитрий Черняков.

Планируется, что участниками клуба станут работники предприятий, состоящие в резерве кадров на руководящие должности. "Это работники с соответствующими деловыми, личностными характеристиками. Цель создания клуба - поддержка людей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств, управленческих компетенций", - уточнил директор.

Инициативу поддержал председатель облисполкома Геннадий Соловей. "Создание на региональном уровне клуба молодых лидеров даст возможность в том числе развивать эффективную кадровую политику в области", - сказал он.

Создание клуба обсуждалось на одной из диалоговых площадок "Экономика и бизнес" в регионе. Говоря об итогах работы площадок по экономическому направлению, глава администрации СЭЗ "Гомель-Ратон" Антонина Ежова подчеркнула, что в дискуссиях затрагивались разные вопросы - от необходимости внедрения системы саморегулирования бизнеса до пересмотра роли и статуса руководителей госпредприятий. По ее словам, среди инициатив от участников обсуждений - уменьшение фискальной нагрузки на субъекты хозяйствования, совершенствование инструментов финансирования малого и среднего предпринимательства. Звучало предложение и об установлении тарифов на природный газ, электрическую и тепловую энергию без привязки к иностранной валюте.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко обратил внимание, что есть моменты, когда некоторые плательщики, в том числе малого и среднего бизнеса, уходят от полной уплаты налогов. "Налоги - это медицина, образование и так далее. И вопрос, как стоит подходить к ситуациям с неуплаченными налогами, тоже следует отразить в предложениях от Гомельской области", - считает он.

Все мнения дискуссионных площадок будут детально изучены и проработаны, а затем предложены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.-0-