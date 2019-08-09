В Гомельской области нацелены совершенствовать систему земледелия и севооборота

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области намерены совершенствовать систему земледелия, севооборота. Об этом рассказал сегодня журналистам после церемонии чествования хлеборобов ОАО "Новая Нива" Лельчицкого района председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель области подчеркнул, что погодные условия нынешнего года - сначала засуха, затем ураганный ветер, а после ежедневные дожди - во многом усложнили ситуацию. "Однако есть цель - качественно собрать тот урожай, который вырос на гомельской земле, и хлеборобы с этой целью справляются", - сказал он.

По словам губернатора, в регионе есть определенные проблемы по производству зерна. "Задача, которая стоит на следующий год, - нарастить объемы. Поэтому позиция облисполкома - совершенствование системы земледелия, севооборота. Эти вопросы уже рассмотрены и требуют реализации. Люди у нас есть, потенциал имеется", - отметил Геннадий Соловей.

Председатель облисполкома констатировал, что каравай этого года уже весомее прошлогоднего. По данным на утро 9 августа, в регионе намолотили более 536 тыс. т зерна. В области имели хорошие виды и на урожай рапса, однако погода внесла весомые коррективы - в меньшую сторону.

Под кукурузу на зерно в этом году занято 100 тыс. га. Геннадий Соловей обратил внимание, что перед аграрным сектором поставлена задача благодаря этой культуре компенсировать потери по зерновым, чтобы обеспечить животноводство зерном. Ориентир - не менее полумиллиона тонн.

Также дорабатывается в регионе совместно с "Гомсельмашем" вопрос по кормоуборочной технике, приставкам к зерноуборочным комбайнам. Как отметил глава региона, по техническому снабжению поддержка сельхозпроизводителям области оказывается колоссальная со стороны республики - и по энергонасыщенным тракторам, и по кормоуборочной технике, и другим позициям.

Впереди у аграриев не менее ответственная страда - подготовка озимого сева для обеспечения урожая следующего года. "Мы определили сроки: до 5 октября должны завершить сев озимых зерновых", - ориентировал хлеборобов Геннадий Соловей.

Сегодня в Лельчицком районе чествовали передовиков ОАО "Новая Нива" - экипажи комбайнеров Сергея Лося и Степана Влазнюка, Игоря Зарезако и Анатолия Козаченко. Слова благодарности звучали и в адрес водителей-тысячников Артема Фицнера, Валерия Савченко, Андрея Куцева.

Как было отмечено, в Гомельской области уже 34 экипажа комбайнеров преодолели намолот в 1 тыс. т зерна. При этом два тандема из Речицкого района уже перешагнули отметку в 2 тыс. т собранного нового урожая. Из общего количества лидеров жатвы пять молодежных экипажей.

С полей к зернотокам более 1 тыс. т хлеба перевез 91 водитель. В копилке одного из них - 3 тыс. т, еще четверых - более 2 тыс. т. В числе лидеров 16 молодых водителей.-0-