В Гомельской области назвали победительницу конкурса "Королева Весна"

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области победительницей конкурса грации и артистичности "Королева Весна - 2019" стала студентка медицинского университета Мария Бортновская. Титул "Вице-Королева Весна" достался Полине Лебедевой из Белорусского университета транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре моды и красоты "Хрустальная Нимфа".

На сцене Городского центра культуры блистали 13 талантливых и привлекательных представительниц вузов Гомельской области. Они проявляли себя в самых разных ракурсах: ораторском и творческом конкурсах, демонстрировали навыки владения искусством дефиле.

Зрелищную конкурсную программу открыли видеовизитки участниц. Затем в поддержку II Европейских игр девушки высказали свое мнение на тему "Здоровый образ жизни - фундамент будущих достижений". Также в спортивном стиле была выдержана хореографическая постановка. После этого участницы предстали во всей красе в творческом номере. Завершило шоу дефиле в коллекции центра моды и красоты "Хрустальная Нимфа".

Последние три недели девушки посещали занятия по дефиле и хореографии, оттачивали мастерство при подготовке к творческому состязанию. И сегодня во всеоружии боролись за титул "Королева Весна - 2019". Жюри оценило их сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, творческие способности, артистическое мастерство, спортивную подготовку.

По окончании вечера все участницы получили цветы, ценные подарки и дипломы. Более того каждой из них присвоен отдельный титул. Обладательница одного из них была известна заранее, хотя ее имя до последнего держалось в секрете. Ранее девушки участвовали в спортивных состязаниях, сдавали нормативы. По их итогам и определена самая физически подготовленная и ловкая студентка. Звания "Королева спорта и здоровья" удостоена Анастасия Никифорова, которая представляла ГГУ имени Ф.Скорины. А судьбу "Мисс зрительских симпатий" решила аудитория прямо в зале ГЦК. Большинство зрителей отдали свои голоса за Марию Максименко из Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.

Данный конкурс является отборочным этапом республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна", который служит национальным отбором международного конкурса "Королева Студенчества". На его корону и титул сможет претендовать и победительница конкурса в Гомельской области.

Организует региональный этап конкурса центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" при поддержке областной организации БРСМ.

Как рассказали соорганизаторы, задачами творческого проекта является выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого спорта и творчества, развитие общественных, социальных и культурных связей между молодежью.-0-