В Гомельской области нотариусы проведут бесплатные консультации

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Поколению Победителей" по бесплатной юридической консультации пройдет сегодня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областной нотариальной палате.

Проконсультироваться со специалистами Гомельского нотариального округа и областной коллегии адвокатов может любой желающий вне зависимости от пола, возраста, размера доходов. Прием пройдет на базе публичного центра правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина с 17.00 до 19.00. Адвокаты и нотариусы ответят на все вопросы, входящие в их компетенцию.

Также аналогичная акция, приуроченная ко Дню Победы, состоится 4 мая во всех нотариальных конторах и бюро региона.

"Подобные акции, приуроченные к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, стали для нотариусов традиционными. Их цель - прежде всего обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры, грамотности населения. Акции направлены на формирование у граждан уважительного отношения к закону", - рассказали в областной нотариальной палате.-0-