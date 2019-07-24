В Гомельской области один район перешагнул экватор жатвы, еще три приближаются

24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на уборке зерновых и зернобобовых культур один район уже преодолел экватор, еще три к нему приближаются. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Филипович, 53% зернового клина убрал Лоевский район, его догоняют Брагинский (более 47%), Речицкий и Хойникский районы (по 44%). Всего в регионе обмолочен 31% площадей - 104 тыс. га.

С полей собрана 241 тыс. т зерна. В среднем аграрии Гомельской области собирают 23 ц на круг. Показатель по урожайности выше в Речице, Житковичах - около 30 ц/га.

Аграрии региона продолжают сдачу урожая в счет госзаказа. Так, рапса уже отправлено 67% от запланированного объема. В основном маслосемена направляют в Речицкий КХП и Гомельский жировой комбинат. По зерну в целом в регионе в счет госзаказа сдано 26%, при этом ржи отправлено 47%, пшеницы, ячменя - по 20%.

Представитель комитета пояснила, что параллельно с уборкой идут и другие работы. Так, активно ведется заготовка кормов и подготовка к осеннему севу. "Первая культура у нас будет озимый рапс. На высвободившихся после уборки зерновых площадях начинается вспашка", - сказала она.

Что касается кормов, то в основном сейчас готовится сенаж, силос из трав. Уже заготовлено 4,81 ц кормовых единиц на условную голову скота, это выше уровня прошлого года, ориентир - 32 ц кормовых единиц. Елена Филипович уточнила, что основная масса кормов увеличится за счет кукурузы на силос.

Также заместитель начальник управления отметила, что почти с 79% в области убран овощной горох. Данную культуру в регионе выращивают на 654 га в специализированных сырьевых зонах рядом с перерабатывающими заводами - в Ельском, Житковичском и Гомельском районах. Средняя урожайность 32 ц/га. В лидерах Гомельский район, где собирают с 1 га более 40 ц.-0-