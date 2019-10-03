В Гомельской области определили победителей "Педагогического Олимпа"

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 представителей педагогической общественности стали сегодня участниками областного праздника, посвященного Дню учителя, в Гомеле. На мероприятии лучшим наставникам региона вручили заслуженные награды, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель председатель Гомельского облисполкома Владимир Привалов отметил, что минувший учебный года был для сферы образования региона знаменательным: первое место по результатам ЦТ, лидирующие позиции на республиканских олимпиадах по учебным предметам. Эти и многие другие достижения - результат труда учителей. Зампредседателя облисполкома подчеркнул важность сохранения преемственности между ветеранами педагогического труда и новым поколением педагогов.

Искренние слова пожеланий в канун профессионального праздника наставникам адресовали заместитель начальника главного управления образования облисполкома Жанна Жданович, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Николай Филипцов.

Лучшим представителям сферы вручили награды. Так, нагрудными знаками Министерства образования "Отличник образования" отмечены директор Мозырского детского дома Ирина Вишневская и учитель математики Брилевской СШ Гомельского района Наталья Селюк.

Под аплодисменты коллег назвали и имена победителей регионального конкурса "Педагогический Олимп - 2019". Специальной номинации "Успех, достоинство, преданность" удостоен Сергей Порошин, до недавнего времени работавший в должности начальника главного управления образования облисполкома.

Победу в номинации "Творчество, поиск, исследование" присудили учителю химии гимназии имени Янки Купалы Мозыря Ирине Алисейко. Ее ученики - постоянные победители олимпиад, в том числе и международного уровня.

Убедительнее других доказал, что "Все профессии важны!", директор Мозырского государственного профессионального лицея строителей Сергей Семеницкий. Воспитанники учреждения являются призерами и победителями конкурсов различной направленности, в что числе WorldSkills Belarus. "Цель учителя в том, чтобы ученик превзошел его. Перед педагогом стоит задача не только подготовить учащегося, дать ему знания, умения, навыки, но и воспитать достойного человека, гражданина своего государства", - сказал Сергей Семеницкий.

"Другом детства" назван председатель областного отделения Белорусского фонда мира Тимофей Глушаков.

"Гарантию качества" своей профессиональной деятельностью подтвердили педагоги двух областных лицеев - учитель белорусского языка и литературы Мозырского лицея Валентина Шецко и учитель английского языка Гомельского лицея Татьяна Шибанова. Они подготовили по два обладателя 100-балльных сертификатов на ЦТ. "Работая с детьми, ежедневно постигаешь что-то новое, будь то обычный урок или мастер-класс с экспертами. Полученные знания ты применяешь в своей работе и видишь результат. Это очень ценно", - поделилась Валентина Шецко. Педагог убеждена, что хороших результатов можно добиться только совместными усилиями наставника, ученика и учреждения образования.

В номинации "Хвала рукам, что пахнут хлебом" первенство у учителя немецкого языка Скороднянской СШ Ельского района Натальи Гаврилович. Минувшим летом, как и предыдущим, во время уборочной кампании она трудилась помощником комбайнера - семейный экипаж возглавлял ее муж.

Также на празднике педагогам, которые подготовили выпускников 2019 года, получивших 100-балльные сертификаты на ЦТ, подарки преподнесла и областная организация ОО "Белая Русь".-0-