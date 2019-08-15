В Гомельской области опробуют механизм приемов граждан по тематической направленности

15 августа, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области опробуют такой механизм работы с гражданами, как проведение приемов группами специалистов по тематической направленности. Об этом рассказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко во время проведения прямой телефонной линии и личного приема граждан в Калинковичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во время прямой линии и на личный прием к помощнику Президента обратились более 15 жителей региона. Они озвучили вопросы по разным направлениям. Обращаясь к представителям местной власти, руководителям различных служб и структур, Юрий Шулейко отметил: "Необходимо общаться с людьми, объяснять им те или иные нюансы, вовремя информировать о событиях". Он убежден, что по некоторым темам достаточно провести качественную разъяснительную работу.

В беседе с журналистами инспектор по Гомельской области пояснил, что есть блоки наиболее часто встречающихся вопросов - жилищные, ремонт или обустройство дорожного покрытия, а также связанные с длительными судебными разбирательствами. В регионе приемы регулярно проводят представители различных ведомств и отраслей, и поэтому важно направить человека именно к тому специалисту, который компетентен в конкретной сфере, обладает полномочиями в решении проблемы. Юрий Шулейко отметил, что в регионе на базе крупного района попытаются реализовать такой механизм работы с гражданами, когда приемы будут вести группы по тематической направленности, возможно с приглашением руководителей различных министерств. "Это будет способствовать более точечному, целевому, эффективному решению волнующих граждан вопросов", - считает он.

Во время прямой линии жительница Калинковичей посетовала на то, что ее зять платит долгое время алименты в мизерном размере. Бабушка с дедушкой - пенсионеры - помогают по возможности двум внучкам, однако необходимо и участие отца. Юрий Шулейко поручил разобраться с ситуацией в рамках законодательства.

Мужчина из деревни Турцевичи рассказал, что практически в центре населенного пункта, вблизи жилых домов есть частная ферма более чем на 100 голов. По словам обратившегося, это доставляет неудобства местным жителям. Вопрос изучат с выездом на место.

Дозвонилась помощнику Президента жительница райцентра, которая занимается творчеством - вышивает картины, рушники. Женщина поинтересовалась, будет ли в этом году рганизован традиционный всебелорусский фестиваль народного юмора "Автюки". Юрий Шулейко пояснил, уже определена конкретная дата: мероприятие пройдет 13-14 сентября. Также он напомнил, что раз в два года в Лясковичах Петриковского района гостей и участников встречает международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья". В следующий раз праздник проведут в 2020-м.

На личном приеме своей проблемой поделилась жительница Ельска. Она объяснила, что зять ее соседки построил самовольно гараж в 2015 году, это не только доставляет неудобства, но и представляет определенную опасность. Необходимые обследования и экспертизы проведут специалисты.

Гомельчанин поднял тему, касающуюся финансово-хозяйственных вопросов жилищно-строительного кооператива в областном центре. Также обратившиеся озвучивали вопросы из сфер судебных разбирательств, земельных отношений и др. Все они взяты на контроль.

Во время диалога с жителями Калинковичского района Юрий Шулейко поинтересовался проведением оздоровительной кампании в каникулярное время, подготовкой школ к новому учебному году. Как было отмечено, в течение лета в лагерях различной формы смогли оздоровиться около 1500 детей. Сейчас в районе завершается приемка учреждений образования к 1 сентября. Проведены ремонты, организуются школьные ярмарки, при необходимости оказывается помощь нуждающимся. В этом году в районе впервые за парты сядут 777 ребят, из них более 150 - из многодетных семей.

Обсуждались и вопросы здравоохранения - укомплектования оборудованием и кадрами, наличия очередей в медучреждениях. Также представители соответствующих служб рассказали об обеспечении безопасности уборочной кампании, подготовке к зиме, ремонте дорог, благоустройстве населенных пунктов, детских площадок и т.д.

Если к порученному участку относиться с душой, тогда и отклики местных жителей будут положительные, ориентировал специалистов служб Юрий Шулейко.-0-