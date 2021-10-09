В Гомельской области осенью планируют создать свыше 3,5 тыс.га новых лесов

9 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Свыше 3,5 тыс. га новых лесов планируют создать осенью 2021 года в Гомельской области, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный директор Гомельского ГПЛХО Юрий Липский.
"В течение осени в Гомельской области планируем создать более 3,5 тыс. га новых лесов и провести дополнение лесных культур на площади еще более 6 тыс. га", - отметил гендиректор.
По его словам, традиционно в регионе выращивают сосну, березу, где более бедные почвы, на более богатых - дуб, где-то черную ольху.
Юрий Липский пояснил, что около 80% приходится на сосновые насаждения. "Сосновые леса в основном пострадали от короеда. В последнее время мы много занимались разработкой усыхающих насаждений, появились вырубки, которые мы сейчас активно восстанавливаем новыми лесами", - подчеркнул он.
Руководитель добавил, что в питомниках лесхозов выращивают декоративный посадочный материал для озеленения населенных пунктов. "Там уже породы не привязаны к почвенным условиям, которые есть в лесу. В 12 питомниках много лиственных, хвойных, вечнозеленых, декоративных пород - порядка 50-60 видов, форм. Каждый из питомников специализируется на своем направлении", - уточнил Юрий Липский.-0-
Фото Сергея Холодилина