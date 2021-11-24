В Гомельской области от гриппа привито 18% населения

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области от гриппа привиты уже 250 580 человек, или 18% населения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В центре подчеркнули, что в период распространения COVID-19 вакцинация против гриппа не теряет своей актуальности: если одновременно заболеть гриппом и коронавирусной инфекцией, то болезнь будет протекать тяжелее и выше вероятность развития осложнений.

"В Гомельской области защитились от гриппа уже 250 580 человек - это 18% населения. Планируется привить 40% населения, а это 561 985 человек. Прививочная кампания продлится до 1 января 2022 года", - сказали специалисты.

Желающие вакцинироваться должны обратиться в поликлинику по месту жительства. Как и в предыдущие годы, вакцинация против гриппа проводится бесплатно для групп риска. Это медицинские работники, дети от 6 месяцев до 3 лет, дети, посещающие организационные коллективы, люди старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания, беременные и др.

На бесплатной и платной основе иммунизацию проводят вакциной российского производства "Гриппол Плюс", а для оказания платных услуг населению предоставляют четырехкомпонентную вакцину "Ваксигрип Тетра" (Франция).

"Защита от гриппа развивается через 2-3 недели после проведенной вакцинации и сохраняется в течение 6-12 месяцев. Такая "броня" в несколько раз эффективнее той защиты, которая создана с помощью лекарственных и народных средств. Профилактические прививки против гриппа снижают риск заболевания в несколько раз", - обратили внимание в центре.

По словам специалистов, если человек желает привиться и против гриппа, и против COVID-19, то сначала надо завершить вакцинацию от коронавируса и через 14 дней после этого привиться от гриппа. По желанию пациента возможно и совместное (в один день) применение вакцин против COVID-19 и гриппа.

"К кампании вакцинации против гриппа присоединились сотрудники Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которые не понаслышке знают, что профилактика гриппа гораздо более эффективна, чем лечение уже возникшего заболевания. Коллективный иммунитет в учреждении создан - вакцинировано 46,3% сотрудников", - заключили в центре.-0-